Купание в не сезон

Сегодня в 20.30 на телеканале «ТВ-21+» выйдет в эфир новый выпуск программы «Вовремя».



Купание в несезон. В ночь со среды на четверг эти займутся многие россияне и сами жители заполярной столицы.



Корреспонденты программы «Вовремя» расскажут, как проходят последние приготовления к Крещению и ожидать ли мурманчанам этой зимой холодные крещенские морозы.



Так же вы узнаете, где в Мурманске учат нырять с головой. А гость в студии – спортсмен Артём Собинин поделится опытом – как решиться и окунуться-таки в ледяную воду.



Не пропустите программу «Вовремя» сегодня в 20:30 на ТВ21+, только на 22 кнопке в сети «Ростелеком».



