16+
;-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Купание в не сезон

14:4617 января 2017Просмотров: 246

Сегодня в 20.30 на телеканале «ТВ-21+» выйдет в эфир новый выпуск программы «Вовремя».

Купание в несезон. В ночь со среды на четверг эти займутся многие россияне и сами жители заполярной столицы.

Корреспонденты программы «Вовремя» расскажут, как проходят последние приготовления к Крещению и ожидать ли мурманчанам этой зимой холодные крещенские морозы.

Так же вы узнаете, где в Мурманске учат нырять с головой. А гость в студии – спортсмен Артём Собинин поделится опытом – как решиться и окунуться-таки в ледяную воду.

Не пропустите программу «Вовремя» сегодня в 20:30 на ТВ21+, только на 22 кнопке в сети «Ростелеком».

Читайте также
Проект «Заповедник»: Лопарит - черное золото Ловозерских тундрСегодня в Никеле состоялось открытие визит- центра заповедника «Пасвик»Пошёл в военную прокуратуру, потому что учителя считали недисциплинированным. Сотрудники ведомства делятся секретами работы.Неубранный снег отпугивает туристов от поездок в Мурманскую область
Квартиру отберут за долгиДёшево и смертельно опасно. Мурманские полицейские продолжают изымать «Боярышник»Смотрите сегодня в программе «Вовремя»Норвежцы решили переосмыслить давние культурные традицииНеплохо пошутили. Отличные результаты заполярных КВНщиковПомощь в учебном процессе
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  