На открытие визит-центра заповедника "Пасвик" приехала целая делегация

На открытие визит-центра «Пасвик» в Никеле приехала губернатор Мурманской области Марина Ковтун, гости из столицы глава Минприроды России Сергей Донской и спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Компанию Норникель представляет статс-секретарь Елена Безденежных. Сначала гостям провели небольшую экскурсию по экспозиции музея визит-центра.

Затем, гости перерезали ленточку и торжественно открыли новый визит-центр заповедника «Пасвик».



