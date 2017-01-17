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«Норникель» на форуме «Арктика – территория диалога» расскажет о своих инвестиционных, экологических и социальных проектах

12:3317 января 2017Просмотров: 136

16 января  в Москве прошел круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие в Арктической зоне Российской Федерации». Он состоялся в преддверии IV международного арктического форума «Арктика - территория диалога», который состоится 29-30 марта в Архангельске. «Норникель» выступит официальным партнером форума.

В дискуссии, которая прошла на площадке ТАСС, приняли участие заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский, директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Алексей Беспрозванных, вице-президент – статс-секретарь компании «Норникель» Елена Безденежных, член президиума генерального совета «Деловой России» Ильдар Неверов. Модератором выступил член Научного совета Российской академии наук по проблемам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля Михаил Григорьев.

В 2017 г. главной темой форума станет «Человек в Арктике», заявил Александр Цыбульский, подчеркнув, что для России тема человеческого капитала в регионе особо актуальна, поскольку «в российской Арктике проживает более двух миллионов человек, больше половины арктического населения планеты – это российское население».

«Норникель» представит на форуме ряд экономических, экологических и социальных проектов, сообщила Елена Безденежных. По ее словам, с 2016 по 2022 годы компания планирует инвестировать не менее 1 триллиона рублей в развитие арктических территорий. Речь идет о развитии горнорудной базы, масштабной модернизации производства и существенном улучшении экологической ситуации.

«Сейчас у нас идет «Год экологии», поэтому этот год станет главным для компании, чтобы поменять в корне сложившуюся экологическую обстановку в Арктической зоне», - пояснила Безденежных. Кроме того, «Норникель» планирует внести значительный вклад в социально-экономическое развитие арктических регионов, в создание комфортных условий для жителей Крайнего Севера.

Безденежных также отметила важность реализуемого компанией проекта реконструкции аэропорта Норильска – Алыкель: «Это один из самых северных аэропортов РФ, который нуждается в реконструкции. Это уникальный проект, потому что аэропорт не будет закрываться на реконструкцию, мы будем осуществлять реконструкцию поэтапно».

Участники встречи также обсудили вопросы создания, развития и обеспечения функционирования «опорных зон» в регионе.

В ходе дискуссий Елена Безденежных в том числе предложила обсудить на Арктическом форуме в Архангельске предложения компании, касающиеся возможных мер государственной поддержки крупного бизнеса. Речь, в частности, идет об инвестиционных льготах, повышающих коэффициентах к норме амортизации, нулевой ставке налога на имущество и стимулировании трудовой миграции.

Форум «Арктика – территория диалога» является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он проводится при поддержке Правительства РФ и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

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