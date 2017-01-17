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Открытие визит-центра заповедника «Пасвик»: фоторепортаж от замдиректора заповедника

17:2817 января 2017Просмотров: 222

Замдиректора заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова выложила на своей страничке в интернете фотографии с церемонии открытия визит-центра в Никеле.

«В течение 2017 года у нас намечена серия разнообразных мероприяий и открытий визит-центра, международная научная конференция, презентации, дни открытых дверей и многое другое!», - пишет Наталья Поликарпова

В церемонии открытия приняли участие специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления компании «Норникель» Елена Безденежных губернатор Мурманской области Марина Ковтун, сотрудники заповедника и экологи.

Визит-центр – это современная площадка для экологического образования и просвещения. Проект призван повысить туристическую привлекательность нашего региона. В основном, центр будет использоваться для официальных встреч российского и международного уровня, научных форумов и иных мероприятий экологической направленности.

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