После выхода в эфир сюжета ТВ-21 коммунальщики все-таки почистили лестницу на проезде Связи

До этого, лестница больше напоминала горку для катания. Не чистили её с нового года. Сегодня на нашу почту пришло письмо от одной из жительниц района. Женщина рассказала о том, что ситуация изменилась:

«Добрый день! Огромное спасибо вашей ТРК за внимание к нашему обращению по поводу лестницы на Связи! Уже сегодня утром лестница была почищена! Это просто счастье! Вы не представляете, какое доброе дело вы сделали для нашего микрорайона! Спасибо вам ещё раз за оперативность, за внимание к проблемам горожан! Удачи, успехов и процветания! Отдельная благодарность корреспонденту и оператору. Всех вам благ!»

Подробности вы можете узнать, посмотрев тот самый сюжет по этой ссылке.