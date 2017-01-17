Сергей Донской и Сергей Иванов открыли визит-центр заповедника «Пасвик»

Год экологии начинается с «Пасвика»

Визит-центр заповедника «Пасвик» был сегодня открыт в Мурманской области. В торжественном мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров, губернатор Мурманской области Марина Ковтун и вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных. Это мероприятие дало старт Году экологии в России.

«Очень символично, что визит-центр мы открываем в Год экологии. Это лицо любого заповедника. Здесь мы должны представить территорию и все ее биоразнообразие, представить все возможности для просвещения и экологического туризма. Практически «пощупать» это все и выбрать для себя путь. Сегодняшнее открытие для нас – это не просто символика, но и большое радостное дело – результат, к которому с трудностями, но мы все-таки пришли. Рядом оказался «Норникель», оказавший финансовую поддержку, и с удовольствием начавший этот проект. И как видите, результат есть», – сказал на церемонии открытия Сергей Донской.

«На границе трех государств»

Российская часть заповедника «Пасвик» входит в трехсторонний (Россия-Финляндия-Норвегия) трансграничный парк Пасвик–Инари. «Пасвик» – активный участник политических, административных и культурных отношений трех государств – России, Норвегии и Финляндии.

Вместе с тем, собственной инфраструктуры, позволяющей заповеднику стать реальной площадкой для международного экологического диалога, у «Пасвика» до сих пор не было. Визит-центр станет дискуссионной и диалоговой площадкой для представителей власти, ученых, экологов стран Баренцева региона. Кроме того, он будет базой для экологического просвещения жителей Мурманской области, и в целом – визитной карточкой российского приграничья.

«Я абсолютно уверен, что теперь мы в грязь лицом не ударим, и сможем достойно принимать здесь ученых - как российских, так и иностранных коллег. Это своего рода культурный центр, – отметил Сергей Иванов. – Это конкретный пример государственно-частного партнерства, когда Министерство природных ресурсов свои планы и идеи соединило с желающими поддержать эти планы, в том числе и материально. В данном случае, с компанией «Норникель», которая здесь работает и как уже было сказано, планирует огромные инвестиции в размере 300 млрд руб. на модернизацию производства и улучшение экологической ситуации, как здесь, в Мурманской области, так и в Норильске, в Красноярском крае».



«Социальная ответственность»

Идея создать в п.Никель визит-центр заповедника возникла в 2009 г. Здание площадью 840 кв. м было приобретено в 2011 г. Министерством природных ресурсов и экологии РФ. При финансовой поддержке Кольской в 2011-2014 гг.

был разработан проект капитального ремонта здания и частично проведены работы на общую сумму 15,5 млн руб. Завершение капитального ремонта центра обошлось ГМК еще в 62 млн руб.

«Средства, которые мы вложили в создание визит-центра, не идут ни в какое сравнение с общими затратами компании на все экологические мероприятия. Однако польза от этого центра будет ощутима для всей страны. Открытие центра – отличный старт Года экологии, событие, выходящее за региональные рамки. Его можно рассматривать и в русле недавно подписанного президентом РФ указа об основах государственной политики регионального развития нашей страны. Две ключевые идеи – сокращение различий качества жизни россиян в регионах и в уровне их социально-экономического развития – особенно актуальны для Арктической зоны. Открытие сегодня такого современного объекта можно считать нашим начальным вкладом в решение поставленных в указе задач. Мы глубоко убеждены, что качество жизни в Арктической зоне должно быть достойным», – подчеркнула Елена Безденежных, выразив надежду на то, что и другие социально-ответственные компании, работающие в Мурманской области, последуют примеру «Норникеля».



«Эффект от этого визит-центра, я думаю, мы увидим с вами в самое ближайшее время. Ну а социальная ответственность предприятий распространяется, в том числе, и на ответственность экологическую перед жителями региона», – сказала глава региона Марина Ковтун.