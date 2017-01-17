Североморск готовится к традиционному Крещенскому купанию

Решение о проведении Крещенского купания в связи с погодными условиями и малой толщиной льда в этом году задерживалось и было принято буквально за несколько дней до наступления самого старейшего христианского праздника.

Несмотря на решение вопроса: «быть или нет купанию», муниципалитетом была начата работа по подготовке праздничного мероприятия.

10 января в администрации ЗАТО Североморск состоялось совещание по мерам безопасности, которые нужно обеспечить во время купания жителей. В рабочей встрече участвовали представители полиции, скорой медицинской помощи, МЧС, ГИМС, коммунальных служб, транспортных предприятий, сообщает citysever.ru.

«Решение принимали долго. Ждали стабильных низких температур и увеличения толщины ледового покрытия. Если бы ситуация была как на прошлой неделе, то купание могло и не состояться. Ведь наша главная задача – обеспечение безопасности людей во время купания и посещения самого праздника», - отметил заместитель главы администрации Андрей Сахаров.



По предварительной информации в ночь с 18 на 19 января сильных морозов не ожидается. Средняя температура воздуха от -3 до – 6 градусов. Прилегающая к парку территория будет расчищена и посыпана для обеспечения парковочных мест. За безопасностью горожан проследят сотрудники полиции и экстренных служб. Непосредственно у иордани будет дежурить полиция и "скорая помощь" с 22.00 18.01 до 04.00 19.01.

В загородном парке на время Крещения будут установлены мужские и женские теплые домики для переодевания. Североморцы смогут выпить горячий чай, но не горячительные напитки, можно будет в кафе, которое будет работать круглосуточно.



