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Спасатель «Мурманрыба» ведет буксировку траулера «Жемчужина» в порт Мурманск

14:0217 января 2017Просмотров: 284

Спасательный отряд Северного ЭО АСР Росрыболовства пришел помощь траулеру рыболовецкого колхоза, потерявшему ход в Баренцевом море.

В Баренцевом море идет спасательная операция траулера «Жемчужина» мурманского рыболовецкого колхоза. Судно потеряло ход из-за намотки сетей на винт. На помощь рыбакам вышло спасательное судно «Мурманрыба» Северного ЭО АСР Росрыболовства.

Как сообщил начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев, спасательный буксир «Мурманрыба» прибыл в район аварии траулера в условиях полярной ночи и жестокого шторма. «Спасательное судно взяло на буксир «Жемчужину» и ведет в порт Мурманск. Предварительное прибытие судов 19 января в 23.00 (мск), – сообщил Анатолий Леонтьев. Он отметил, что на судне «Жемчужина» аварийный дизель-генератор в работе, связь и свет есть, пострадавших на борту нет, рыбаки обеспечены всем необходимым.

«Запас воды и продовольствия в достаточном количестве, угрозы жизни экипажа нет. Разлива нефтепродуктов в море нет. Ситуация под контролем Северного экспедиционного отряда», – уточнил Анатолий Леонтьев.

Напомним, в Баренцевом море судно СРТМ М-0123 «Жемчужина» потеряло ход.  Судно шло 15 января из  района промысла в порт Мурманск. Причина потери хода судна  – намотка на винт.

На борту экипаж из 31 человек.

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