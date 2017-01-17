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Ушел из жизни легендарный астронавт

12:5817 января 2017Просмотров: 1097

В возрасте 82 лет умер легендарный американский астронавт Юджин Сернан - последний к настоящему времени человек, ступавший на поверхность Луны.

За свою карьеру астронавта Юджин Сернан трижды побывал в космосе: в 1966 году он был вторым пилотом корабля "Джемини-9А", два следующих полета Сернана состоялись в рамках лунной программы «Аполлон». В 1969 году он пилотировал "Аполлон-10", в 1972 году — командовал миссией «Аполлона-17».

В рамках третьей своей миссии трижды работал на поверхности Луны, вне лунного модуля в общей сложности 21 час, 18 минут 11,12 и 13 декабря 1972 года.

Эта лунная миссия стала последней не только для Сернана, но и для всей лунной программы. «Аполлон-17» вернулся на Землю в декабре 1972 года, и с тех пор Луна вот уже 44 года совершенно безлюдна.

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