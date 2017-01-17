В Мурманске сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии квартирных краж

С ноября прошлого года в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску обратились несколько горожан с заявлениями о кражах из квартир.

Оперативники установили, что во всех случаях способ проникновения в квартиру был одинаковым: вор разбивал стекла, либо при помощи стамески отжимал пластиковые окна или балконные двери квартир, расположенных на 1 этаже.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска первомайского отдела полиции установили, что к квартирным кражам причастен ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи и незаконный оборот наркотиков, безработный житель областного центра 1981 года рождения.

Оперативники установили наблюдение за подозреваемым. Ночью житель Мурманска проник в квартиру по адресу Карла Либкнехта через приоткрытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, похитил игровую приставку и ювелирные украшения на сумму не менее 5 тысяч рублей, а также 7 тысяч рублей. Полицейские задержали его с поличным на месте преступления и доставили в отдел полиции.

Всего сотрудниками полиции установлено 11 эпизодов краж из квартир, которые совершил 35-летний мурманчанин во всех районах города.

Так, из квартиры по проспекту Кольский он украл имущество на общую сумму более 64 тысяч рублей, из квартиры по проезду Ледокольный им украдено имущество на сумму 57 тысяч рублей. Подозреваемый признался в совершении преступлений.

Похищенные вещи он продавал, а полученные денежные средства тратил на приобретение наркотических веществ.

В отношении подозреваемого возбуждены и расследуются уголовные дела.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения виде ареста.



