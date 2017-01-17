В Никеле торжественно открывается визит-центр заповедника Пасвик

Сегодня в поселке Никель торжественно открывают визит-центр заповедника «Пасвик».

На площади более 800 квадратных метров располагаются два малых конференц-зала, большой зал на 85 человек, а также залы для выставок, музей, комнаты для проживания специалистов, кабинеты сотрудников.



В открытии визит-центра примут участие министр природных ресурсов Сергей Донской и специальный представитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.



Новый визит-центр заповедника «Пасвик» станет постоянной базой для реализации программ экологического просвещения жителей приграничных районов России, Норвегии и Финляндии. В визит-центре будут проходить научные форумы и мероприятия, посвященные теме охраны окружающей среды.



Строительство визит-центра проходило при поддержке Норникеля и Кольской ГМК в поселке Никель.





