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В «Пасвике» открывается международный центр

13:0917 января 2017Просмотров: 202

В торжественной церемонии примут участие Сергей Иванов и Сергей Донской. Сегодня в природном заповеднике «Пасвик» (Печенгский район) начнет свою работу международный визит-центр.

Ожидается, что церемонию открытия посетят глава Минприроды России Сергей Донской и спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

В торжественных мероприятиях примут участие руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Это будет открытие международного дома приемов в самом северном нашем арктическом заповеднике «Пасвик» в Мурманской области», – сообщила вице-президент – статс-секретарь ГМК «Норильский никель» Елена Безденежных.

Международный визит-центр построен на средства компании «Норникель», с которой заповедник активно сотрудничает с 2006 года. Среди главных направлений совместной работы – мониторинг окружающей среды и восстановление зеленых насаждений вблизи производственных площадок, сообщает ИА «Арктика-Инфо».

Дом приемов международного уровня в «Пасвике» станет площадкой для встреч с представителями государств арктического региона и повысит эффективность экологического диалога с соседями, уверена Елены Безденежных. Речь, прежде всего идет о Норвегии и Финляндии, на территории которых находятся части заповедника.

«Финляндия и Норвегия очень обеспокоены экологической ситуацией в нашей стране, в определенные периоды времени они следили за этим даже больше, чем мы сами», – подчеркнула она.

В международном визит-центре планируется проводить тематические лекции, дискуссии, выставки, а также форумы различных международных организаций.

По словам Елены Безденежных, компания «Норникель» предлагает другим хозяйствующим субъектам подписать соглашение о совместном содержании и разработке совместных программ по развитию заповедника «Пасвик».

«Мурманская область хочет получить звание центра арктического туризма, поэтому, я думаю, что у нас будет много совместных программ», – отметила она.

Напомним, заповедник «Пасвик» был основан в 1992 году для сохранения и изучения самых северных в Европе сосновых лесов, водно-болотных угодий и фауны водоплавающих птиц. На его территории обитают редкие виды, включенные в Красную книгу России, Восточной Фенноскандии и список Международного союза охраны природы. «Пасвик» – единственный заповедник в России, который состоит в Федерации «Европарк».


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