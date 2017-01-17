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В спорткомплексе «Металлург» прошли соревнования по мини-футболу

13:0717 января 2017Просмотров: 153

В Никеле, в спортивном комплексе «Металлург», состоялись игры межмуниципального этапа соревнований всероссийского проекта «Мини-футбол в школу. Регион Заполярье», где школьники Мончегорска и Печенгского района I и III возрастных групп боролись за выход в финал, который состоится в Москве в марте.

За эту путевку боролись восемь школьных команд из Мончегорска, Никеля и Заполярного. В общей сложности состоялось 8 матчей, каждая из команд сыграла дважды. Победителя определяли по сумме забитых мячей в ворота противника, сообщает kn51.ru.

Первыми на площадку вышли мальчики 2005-2006 годов рождения: никельчане из школы №1 сыграли с мончегорцами из 8 школы. Первый гол забит командой Никеля - 1:0. Второй тайм для гостей оказался более успешным: они не только сравняли счет, но и вышли вперед - 2:1. Вторая игра была не менее напряженной. Школьники до последнего боролись за победу, но чуть сильнее оказалась команда Мончегорска, никельчанам не хватило времени отыграться. Второй матч завершился со счетом 3:2 в пользу юных футболистов из города металлургов.

В играх ребят 2001-2002 годов рождения встретились юношеские команды этих же школ - 1-й и 8-й. Здесь безоговорочными фаворитами были мончегорцы: они не оставили шанса своим противникам и выиграли оба матча - 6:2 и 5:0. Таким образом обе команды мончегорской школы №8 вышли во всероссийский финал.

 - Для меня игры сложились более чем удачно, - поделился ученик 8-й школы Фармаил Алескеров. - В общей сумме я забил пять голов, отдал несколько голевых передач. Хочется поблагодарить свою команду за победу: именно благодаря нашей слаженной игре мы вышли в финал.

- Но, хочется заметить, - поддерживает товарища игрок по команде Роман Ганжерли, - сложнее было выйти на межмуниципальный этап соревнований. Зато теперь у нас есть шанс заявить о себе в финале. Я знаю, там будут присутствовать тренеры профессиональных мини-футбольных клубов. Будем стараться показать себя, вдруг повезет.

Интересной для болельщиков стала игра самых маленьких футболисток - из I возрастной группы. Юные заполярнинки из 19-й школы играли с мончегорками 14-й школы. И, несмотря на то, что игровой тактики практически не прослеживалось, серьезности малышкам предавала футбольная форма, которая большинству из них была велика. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу Заполярного, второй закрепил преимущество - 6:1. Победа за школой №19.

Борьба в III возрастной группе оказалась куда серьезнее. Гимназистки Мончегорска встретились с никельчанками из 20-й школы. Явными лидерами этих игр стали ученицы школы №20. Первый матч они закончили со счетом 4:1, в следующем забили еще два безответных мяча. Примечательно, что команда никельчанок в основном состоит из волейболисток. Но, как показал результат всех отборочных игр, это не помешало спортсменкам выйти в финал мини-футбольного проекта.
    
- Честно признаюсь: на победу мы рассчитывали, - улыбается ученица 20-й школы Людмила Лашова. - Теперь предстоят упорные тренировки и еще большее усиление команды.

 Сегодняшние игры - интересные, - говорит футболистка школы №20 Кристина Цапаева. - Мне понравились матчи младшей группы школьников, особенно мальчиков. Они были по-настоящему напряженными и захватывающими. Про наши игры могу сказать, что второй матч был куда интереснее: у мончегорок сменился вратарь, играть стало сложнее, а это всегда интереснее. Теперь у нас впереди поездка в Москву, в прошлом году на финале соревнований мы себя не очень хорошо показали. Но мы упорно тренировались весь год, у нас поменялся состав, надеюсь, в этом году финал сложится для нашей команды более удачно.

- За время существования проекта «Мини-футбол в школу» количество участников значительно выросло, - рассказал заместитель генерального директора Ассоциации мини-футбола России Денис Федяев. - В 2005-2006 году в соревнованиях приняли участие всего 240 школ, сегодня - более 10 тысяч. В прошлом году генеральным партнером проекта «Мини-футбол - в школу» стала компания «Норникель», стартовала программа «Регион Заполярье», и теперь у школьников, проживающих в городах и поселках, где действуют предприятия компании, больше возможностей участвовать в масштабном спортивном проекте и оказаться в финале соревнований, а у самых перспективных - быть замеченными тренерами профессиональных мини-футбольных клубов.

В конце соревнований - церемония награждения. Все команды-участники получили грамоты, но самым долгожданным моментом стало вручение индивидуальных наград по итогам прошедших игр.

Лучшими игроками межмуниципального этапа соревнований стали: мончегорцы Георгий Маламагомедов и Роман Ганжерли, а также никельчанка Людмила Лашова и Арина Сорокина из Заполярного.

В номинации «Лучший нападающий» отмечены никельчане Даниил Крынин, Дмитрий Андреев и Кристина Цапаева, а также Анастасия Дидик из Заполярного.

Лучшими вратарями признаны исключительно мончегорцы: Илья Цвырко, Алексей Яковлев, Софья Макарова и Анастасия Сутяпова.

Следующие игры состоятся 17 января в Мончегорске в спортивном комплексе «Гольфстрим». Школьникам Заполярного, Мончегорска и Никеля II и IV возрастных групп предстоит выяснить, кто же из них отправится в Москву на финал всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

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