Большое кино на большом экране!

В эти дни одна из площадей норвежского Тромсе превратилась в большой кинотеатр. На экране идут фильмы из программы фестиваля ТИФФ, а публика, главным образом дети, заворожённо следит за происходящим.

В числе организаторов уличного кинотеатра есть не только норвежцы. В этому году в качестве волонтеров на фестивале ТИФФ работают мурманчане Антон Шамшин и Павел Митрофанов.

У Павла богатый опыт работы на фестивале "Северный Характер", но в разговоре со съёмочной группой ТВ-21, он признался, что кинофестиваль в Тромсе поразил его размахом и уличным кинотеатром.

Кстати, в эту субботу ожидается наплыв зрителей. Почти полторы тысячи норвежцев разного возраста будут смотреть кино под открытым небом.

А что ещё в Тромсе поразило мурманских волонтеров и журналистов, в сюжете программы Новости.