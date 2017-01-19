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Большое кино на большом экране!

22:5919 января 2017Просмотров: 350

В эти дни одна из площадей норвежского Тромсе превратилась в большой кинотеатр. На экране идут фильмы из программы фестиваля ТИФФ, а публика, главным образом дети, заворожённо следит за происходящим.

В числе организаторов уличного кинотеатра есть не только норвежцы. В этому году в качестве волонтеров на фестивале ТИФФ работают мурманчане Антон Шамшин и Павел Митрофанов.

У Павла богатый опыт работы на фестивале "Северный Характер", но в разговоре со съёмочной группой ТВ-21, он признался, что кинофестиваль в Тромсе поразил его размахом и уличным кинотеатром.

Кстати, в эту субботу ожидается наплыв зрителей. Почти полторы тысячи норвежцев разного возраста будут смотреть кино под открытым небом.

А что ещё в Тромсе поразило мурманских волонтеров и журналистов, в сюжете программы Новости.

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