Чем закончился педагогической опыт учителей над враждующими подростками?

Подростковая жестокость. В чём её причины? В основе конфликтов могут лежать разногласия с родителям, нетерпимость к чужому мнению, недостатки воспитания. Данную тему исследуют не только специалисты, но и кинематографисты. На фестивале ТИФФ было представлено несколько лент, где главные герои подростки.

Фильмы о подростках в программе кинофестиваля ТИФФ понятны всем без исключения. История враждующих подростковых группировок может случится в любой стране, разнятся лишь причины. В первом художественном фильме македонского кинорежиссёра Изера Али сюжет об учителе, который решает выступить миротворцем в затяжном конфликте своих учеников.

В фильме Кирилла Серебренникова, представленного в программе фестиваля новый поворот темы. Ученик объявляет себе мессией и вступает в конфликт с обществом. Его бескомпромиссность становится для окружающих серьёзным испытанием. И оборачивается к конце концов против самого героя.

Фильмы о подростках смотрят взрослые. А детей в Тромсе отправляют на улицу.

В январе одна из площадей Тромсе превращается в большой кинотеатр. На экране разворачивается фантастическое зрелище, а публика заворожённо следит за происходящим. Удивительно, но среди них есть не только норвежцы.

Мурманчане Антон и Павел работают в кинотеатре, организовывают сеансы под открытым небом.

Павел Митрофанов: «В принципе на кинофестивале я не в первый раз, но на ТИФФ мне довелось попасть впервые. Я, вообще этому факту рад, фестиваль немножко отличается по формату от нашего мурманского «Северного Характера», потому что там у нас в основном проходит в помещении Дворца культуры, а здесь локаций 8-10, есть семинары, обсуждения и прочее».

Антон Шамшин: «Фестиваль имеет сильную программу с точки зрения образования, с точки зрения культуры. Здорово, если дети с такого раннего возраста начинают вовлекаться в эти процессы и получают качественный продукт. Это будет, конечно, очень здорово в будущем и для них и для фестиваля и вообще для развития культуры. Конкретно в этом городе, и надеюсь в Баренц-регионе».

Данный кинотеатр пользуются большой популярностью, в эту субботу в центре Тромсе ждут полторы тысячи человек.

Люди хотят смотреть фильмы, которые показывают взаимоотношения между людьми в разных странах. Возникает ощущение - ты в этом мире не один: и про тебя и для тебя снимается кино.