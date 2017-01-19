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Главная тема - уборка снега: Марина Ковтун встретилась с мэром Мурманска

20:0719 января 2017Просмотров: 441

Сегодня глава региона Марина Ковтун встретилась с мэром Мурманска Дмитрием Филипповым. Главной темой стала уборка снега в заполярной столице.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Прошел всего неполный месяц вашей работы. И вы уже успели столкнуться с проблемами, которые с одной стороны нам создала природа, а с другой стороны не совсем четкая организация работы администрации».

Дмитрий Филиппов отметил, что для него очень полезным оказался опыт реагирования на конкретные обращения мурманчан. Это позволило ему детально разобраться в механизмах взаимодействия ответственных за уборку служб, исполнительных органов на различных уровнях. Также глава Мурманска провел несколько встреч с руководителями крупнейших управляющих компаний и обсудил возникающие проблемы.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Причины, с их слов - нехватка денег, нехватка техники. Вопрос контроля администрации за деятельностью УК сводятся только к составлению административных протоколов. Если посмотреть статистику в 2016 году, порядка 16 миллионов штрафов было выписано».

Дмитрий Филиппов считает, что необходимо разработать механизмы взаимодействия между службами уборки территорий. Это касается как городских властей, так и управляющих компаний. Сегодня глава Мурманска также провел рабочую встречу с управлением дорожного хозяйства и ГИБДД, на которой был выработан порядок передачи графиков уборки территории.

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