16+
I-9°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманчане отметили Крещение Господне

20:0919 января 2017Просмотров: 734

Мурманчане отметили православный праздник Крещения Господнего. По традиции, в Мурманске сотни людей пришли на Семеновское озеро, чтобы искупаться в проруби в ледяной воде. Корреспонденты ТВ-21 тоже приняли участие в торжестве. Михаил Аброськин расскажет, как это было.

Великое освящение воды. Этот православный чин свершают два раза в году: 18 января - в крещенский сочельник и 19 января в сам день праздника. Христиане верят, что после этого вода приобретает особые свойства. А тот, кто в этот день окунётся в ледяную прорубь, ощутит благодать и будет здоров весь год.

Евгений, священник мурманского храма святого Пантелеимона: «Купание крещенское, конечно, является таким аттракционом. Такого отношения всё-таки быть не должно. Для религиозного человека большим смыслом всё-таки обладает сам праздник, существо вспоминаемого нами события».

Купание проходило под строгим надзором спасателей МЧС. С ледяной водой шутки плохи. Для того, чтобы люди не мерзли на улице в очереди, в этом году на Семеновском озере сделали две купели. Вторую для удобства оборудовали деревянным помостом.

Борис Таран, старший госинспектор ГИМС МЧС России по Мурманской области: «Это однозначно удобнее и безопаснее. Потому что видите, посыпается всё крошкой мраморной, песочком для того, чтобы люди не поскользнулись и не нанесли себе увечья, травм».

У проруби собрались как люди верующие, так и те, кто от религии далёк. Некоторые пришли только посмотреть. Но, несмотря на ветреную погоду, большинство всё же купались.

Сотни мурманчан приняли участие в Крещенском купании. Даже, когда наступила ночь, у проруби продолжали дежурить спасатели. А желающих искупаться становилось лишь всё больше.

Купались молодые и старики, дети и их родители. И с каждым годом старая русская традиция набирает всё больше последователей.

Реклама
Читайте также
В Мурманской области ожидается штормРаспродажа в ГИБДД: Мурманчане могут оплатить штраф со скидкой 50%Во сколько мурманчанам обошлись новогодние праздники? [ОПРОС]Смелый эксперимент норвежцев. Новое прочтение романа Льва Толстого
Лариса Батракова: Трудности закалили меняПрогноз погоды по Мурманской области на 21 январяCNN смоделировал сценарий убийства Трампа во время инаугурацииСолдатам-срочникам в воинских частях проведут интернетСегодня в Кировске будут взрывать снег и спускать лавинуМесто встречи ТВ-21 - Художественный музей!
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  