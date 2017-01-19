Мурманчане отметили Крещение Господне

Мурманчане отметили православный праздник Крещения Господнего. По традиции, в Мурманске сотни людей пришли на Семеновское озеро, чтобы искупаться в проруби в ледяной воде. Корреспонденты ТВ-21 тоже приняли участие в торжестве. Михаил Аброськин расскажет, как это было.

Великое освящение воды. Этот православный чин свершают два раза в году: 18 января - в крещенский сочельник и 19 января в сам день праздника. Христиане верят, что после этого вода приобретает особые свойства. А тот, кто в этот день окунётся в ледяную прорубь, ощутит благодать и будет здоров весь год.

Евгений, священник мурманского храма святого Пантелеимона: «Купание крещенское, конечно, является таким аттракционом. Такого отношения всё-таки быть не должно. Для религиозного человека большим смыслом всё-таки обладает сам праздник, существо вспоминаемого нами события».

Купание проходило под строгим надзором спасателей МЧС. С ледяной водой шутки плохи. Для того, чтобы люди не мерзли на улице в очереди, в этом году на Семеновском озере сделали две купели. Вторую для удобства оборудовали деревянным помостом.

Борис Таран, старший госинспектор ГИМС МЧС России по Мурманской области: «Это однозначно удобнее и безопаснее. Потому что видите, посыпается всё крошкой мраморной, песочком для того, чтобы люди не поскользнулись и не нанесли себе увечья, травм».

У проруби собрались как люди верующие, так и те, кто от религии далёк. Некоторые пришли только посмотреть. Но, несмотря на ветреную погоду, большинство всё же купались.

Сотни мурманчан приняли участие в Крещенском купании. Даже, когда наступила ночь, у проруби продолжали дежурить спасатели. А желающих искупаться становилось лишь всё больше.

Купались молодые и старики, дети и их родители. И с каждым годом старая русская традиция набирает всё больше последователей.