Новые заводы, мосты и самолеты… Каким будет наступивший год для жителей арктического Ямала?

Каким будет наступивший год для арктических регионов? Всем хочется верить, что он принесёт только хорошее. Жителей Ямало-ненецкого автономного округа ждут интересные и значимые проекты. Конечно большой упор на нефтегазодобычу, но не только. Материал наших коллег, журналистов телеканала «Ямал-Регион».

Для начала - не газом единым. Мелким и средним предпринимателям: в 2017 году принцип одного окна через систему МФЦ будет работать во всех крупных городах Ямала. Авиапассажирам: прибудут новые самолёты Сухой Суперджет-100, которые летом будут летать по новым маршрутам, к примеру, в Екатеринбург, Уфу, Краснодар.

Василий Крюк, генеральный директор АТК «Ямал»: «Мы можем формировать уже стабильную экономику, стабильные цены, которые будут в течение года-двух работать спокойно. Мы прогнозируем понижение цен на те направления, где будет летать самолёт».

Жителям труднодоступных посёлков и тундровикам: вопрос о развитии санавиации в этом году - в федеральной повестке. Пуровчанам, строителям и нефтегазодобытчикам: мост через реку Пур, работа над проектом которого завершена, начнёт строиться в этом году.

Сергей Алексеев, главный инженер проектного учреждения г. Санкт-Петербург: «Для региона это объект высокой степени социальной и экономической значимости. Исходя из этого, и ставились задачи перед проектировщиками. Разработка проектной документации должна была быть завершена меньше чем за год».

И то, что важно для всех - масштабные инвестиционные проекты. В 2017 году стартует ключевой - «Энергия Арктики» - основа северного широтного хода. Тема актуализировалась после подписания соглашения между правительством округа и РЖД. В проекте примут участие Газпром и частные инвесторы. Он предполагает строительство 2-х участков железнодорожной магистрали: как такового Северного широтного хода и Бованенково - Сабетта, также портовой инфраструктуры.

Дмитрий Кобылкин, губернатор ЯНАО: «Он изменит судьбу каждого человека, на Ямале живущего. Потому что это будет уже территория полного, абсолютно постоянного производства и проживания на ней людей».

«Энергия Арктики» ускорит освоение арктических месторождений, прежде всего, уникального Бованенковского, которое постепенно выходит на полную мощность. Бованенково - это стартовая площадка для выхода России на новые арктические территории.

Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности: «Бованенково уже связано с экспортными рынками системой газопроводов: Бованенково - Ухта, Ухта - Торжок. Все это функционирует. Успешно функционирует, развивается. Бованенково - гигантское месторождение и будет очередями запускаться. Мы знаем, что потенциал огромный. Ямал - это тот регион, который, очевидно, он не только нам известен, а всему миру».

С выходом Бованенково на новые мощности запустится трубопровод Заполярье-Пурпе-Самотлор. Это один из крупнейших объектов нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан, по которой нефть пойдёт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

И, наконец, правительство России планирует в 2017 году распространить на арктическую зону режим территории опережающего развития. Это важно для реализации инфраструктурных проектов и привлечения частных инвесторов. Круг замкнулся. Регион получает дополнительный импульс к развитию, что обеспечит достойное качество жизни ямальцев.