Правительство Мурманской области готовит предложения по созданию и развитию Кольской опорной зоны

На заседании Проектного офиса, которое провел первый замгубернатора Алексей Тюкавин, озвучили и проанализировали перечень планируемых к реализации проектов.

Всего в перечне 151 проект. 20 - являются приоритетными. В их числе: «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», строительство головного и серийных универсальных ледоколов, и создание базы берегового обеспечения и промышленного кластера нефтесервисных производств для шельфовых проектов «Роснефти».

Они должны стать «якорными» в развитии региона. Не исключено, что этот перечень пополнят еще несколько проектов. Компания «НОВАТЭК» собирается оборудовать в Белокаменке центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, а также два крупнейших предприятия региона - Кольская ГМК и комбинат «Апатит» намерены предложить свои проекты.

Теперь профильным министерствам региона необходимо оценить потребность в государственной поддержке по всем основным проектам и уже в феврале представить свои предложения в Минэкономразвития России.