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Сколько денег выделят начинающим бизнесменам в этом году?

20:0419 января 2017Просмотров: 329

Сегодня в правительстве региона состоялось заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Один из главных вопросов - это господдержка начинающих бизнесменов.

Началось заседание с награждения победителей регионального этапа второго всероссийского конкурса «Лучший социальный проект». Занятость инвалидов, поддержка лиц пожилого возраста. Эти предприниматели решают вопросы интеграции в общество целого ряда групп. Победители представят наш регион на федеральном уровне.

Социальные предприниматели - одни из тех, кто получает поддержку от правительства региона. Кому-то достаются налоговые льготы, кому-то субсидии. Конечно, самым популярным видом поддержки остается финансовая.

Олег Костенко, и. о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Федеральная программа за два года претерпела существенное сокращение в три раза. С 21 миллиарда до семи. И соответственно пропорционально были сокращены те лимиты, которые предоставлялись регионам. В прошлом году, например, нам удалось привлечь на поддержку малого и среднего предпринимательства 60 миллионов рублей федеральных средств, в этом только 26 миллионов рублей»

Но как заверили в министерстве, несмотря на снижение субсидий из федерального бюджета, объем региональных средств не сократится и останется на уровне 2016 года. Всего в 2017 году на поддержку малого и среднего бизнеса из областного бюджета направят более 49-ти миллионов рублей.

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