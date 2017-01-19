Жители Кольского района лично высказали губернатору Марине Ковтун свои пожелания и предложения

Дороги чистят, а вот спортом заниматься негде. Жители поселков Кольского района лично высказали губернатору Марине Ковтун свои пожелания и предложения.

Во время рабочей поездки глава региона побывала в новой амбулатории поселковой школе Зверосовхоза, а в Кильдинстрое обратила внимание на помойку во дворе.

В Кильдинстрое Марина Ковтун первым делом проверила в каком состоянии находятся мусорные контейнеры. Люди жаловались, что мусор не вывозят. Письмо с такой жалобой пришло на почту губернатора. По словам главы поселковой администрации Сергея Селиверстова, в новогодние праздники такая проблема действительно была. Но сейчас все в порядке - чисто, убрано. Вот только некоторые жители сами устраивают свалки во дворах.

К дорогам никаких претензий - продолжают рассказывать жители Кильдинстроя, - снег убирают регулярно. А вот спортивных секций в поселке нет. Детям негде заниматься. Местные жители попросили губернатора помочь решить проблему.

В Зверосовхозе Марина Ковтун побывала в местной амбулатории. Уже больше двух месяцев пациентов принимают в обновленном учреждении после капитального ремонта.

Штат амбулатории укомплектован полностью: работают врач общей практики, фельдшер и две медсестры. Есть процедурный кабинет. Скоро откроется аптека. Пациентов - детей и взрослых - принимают без записи, в порядке живой очереди. Время ожидания - максимум 10 минут.

Юлия Слепцова, врач общей практики амбулатории Зверосовхоза: «Приходят, говорят, как красиво, чисто, свежо, не душно в коридорах, нет духоты, помещения теплые. Это тоже очень много значит».

Здесь же в Зверосовхозе Марина Ковтун заехала в поселковую среднюю школу. Директору Елене Герасимовой глава региона вручила ключи от нового автобуса.

Работу по обновлению парка школьных автобусов правительство проводит совместно с администрациями муниципалитетов. В прошлом году на эти цели из областного бюджета было выделено почти 17 миллионов рублей.

В этом году новые школьные автобусы должны появиться в Кольском и Печенгском районах, а также в Полярных Зорях. В бюджет уже заложено больше 10, 5 миллионов рублей.