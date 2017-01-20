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Ещё одной аптекой больше

20:0720 января 2017Просмотров: 906

Еще на одну аптеку в Мурманске станет больше. Сегодня глава города Дмитрий Филиппов оценил готовность объекта к приему первых посетителей.

Помещение просторное и светлое, но витрины пока пустые. Идет завоз товара. Ожидается, что здесь будет представлено более 8 тысяч наименований лекарств. Осмотрев объект, поговорив с персоналом, глава Мурманска в целом остался доволен.

«Эта аптека станет социально ориентированной, то есть цены на лекарства будут сравнимы со стоимостью препаратов в отделах для льготных категорий граждан, но доступны абсолютно всем», - отметил Дмитрий Филиппов.

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