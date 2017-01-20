Лариса Батракова: Трудности закалили меня

В новом выпуске программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» зрителей ждёт встреча с Ларисой Петровной Батраковой. Родом из Запорожской области, она с 1989 года живёт и работает в Мончегорске.

Вспоминая своё тяжелое послевоенное детство, убеждена что именно лишения, трудности закалили её и научили остро чувствовать чужую боль.

Росла спортивной девочкой и это определило выбор занятий цирковым искусством.

Мечты об артистической карьере переплетались с работой санитаркой – надо было помогать семье. Что считает для себя в жизни главным? Как она общается с подрастающим поколением? Когда родилась идея создания музея «Дети Великой Отечественной войны»?

На эти и другие вопросы ведущего Юрия Ерофеева Лариса Петровна Батракова ответит в нашем эфире 22 января в 16:00.



Смотрите программу «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» каждое воскресенье в 16:00 на канале СТС – ТВ-21!



