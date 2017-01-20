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Марина Ковтун посетила новый сад, который открылся в Гаджиево

20:0920 января 2017Просмотров: 943

Сегодня губернатор региона Марина Ковтун совершила рабочую поездку в Гаджиево. Там она посетила новый детский сад на 300 мест, который недавно открылся.

Теперь в этих стенах слышатся детские голоса и звонкий смех, а ведь еще совсем недавно этот садик рисковал стать долгостроем. Подводил подрядчик. Но благодаря общей работе министерства строительства, министерства образования, командованию Северного флота ситуацию удалось разрешить.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Конечно, большая роль принадлежит и муниципалитету, буквально в режиме ежедневного контроля, подталкивания, решения мелких вопросов с подрядчиком, позволило его открыть до Нового года и уже принять здесь детей».

Сейчас в новом детском саду занимаются около 200 малышей. Загрузка неполная, но глава региона уверена, здесь поможет время. Рождаемость в ЗАТО достаточно высока.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Это хороший подарок гарнизону, ЗАТО Александровск, поскольку мы полагаем, что командование Северного флота оценивает этот подарок, как и военным офицерам, которые приезжают сюда служить. Несомненно, это лучший садик на территории Кольского полуострова. Действительно, это самое современное здание, и проект, как вы сказали, роскошный».

Также Марина Ковтун отметила, что все задачи по предоставлению мест в детских садах будут выполнены до конца 2017 года. Очередь для детей от 2 до 7 лет уже ликвидирована, остался лишь небольшой объем очереди для детей с 1 года до 3 лет, но и этот вопрос, как сказала глава региона, тоже решат в ближайшее время.

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