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Место встречи ТВ-21 - Художественный музей!

12:2320 января 2017Просмотров: 122

17 января свой День Рождения отметил  Мурманский областной художественный музей. Хотя дата некруглая, журналист Юрий Ерофеев пригласил в студию директора музея Ольгу Евтюкову, сотрудников Наталью Клишину, Ирину Костянову, чтобы поговорить о жизни одного из ведущих учреждений культуры региона.

Речь пойдёт о ярких событиях 2016 года и о творческих планах Художественного музея на наступивший год. Вместе со зрителями мы заглянем в ближайшее будущее и узнаем, какие сюрпризы ожидают любителей изобразительного искусства.

Смотрите программу «Место встречи ТВ-21» 21 января в 16:00 на канале «СТС – ТВ-21»!

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