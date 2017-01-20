Место встречи ТВ-21 - Художественный музей!

17 января свой День Рождения отметил Мурманский областной художественный музей. Хотя дата некруглая, журналист Юрий Ерофеев пригласил в студию директора музея Ольгу Евтюкову, сотрудников Наталью Клишину, Ирину Костянову, чтобы поговорить о жизни одного из ведущих учреждений культуры региона.

Речь пойдёт о ярких событиях 2016 года и о творческих планах Художественного музея на наступивший год. Вместе со зрителями мы заглянем в ближайшее будущее и узнаем, какие сюрпризы ожидают любителей изобразительного искусства.

Смотрите программу «Место встречи ТВ-21» 21 января в 16:00 на канале «СТС – ТВ-21»!



