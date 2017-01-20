Мурманская область примет участие в Международной выставке «Охота и рыболовство на Руси»

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает представителей туристического бизнеса области принять участие в 41 Международной выставке «Охота и рыболовство на Руси», которая пройдет 22-26 февраля 2017 года в Москве в павильонах 69, 75 ВДНХ.



Выставка в 2012-2015 года была признана лучшей выставкой России по тематике: «досуг, охота и рыболовство» и пользуется большой популярностью как среди рыболовов-любителей, так и профессиональных организаторов рыбалки.

На выставке планируется организовать общее позиционирование Мурманской области, как привлекательного для рыбалки региона, при этом на стенде будут представлены эксклюзивные туристические продукты Кольского полуострова, предлагаемые участниками рынка, сообщает http://www.murmantourism.ru.



Основная цель участия – привлечение в Мурманскую область большего количества любителей спортивной рыбалки, формирование у потенциальных потребителей устойчивого мнения о регионе как одном из центров морской и речной рыбалки.

Предполагается совместное участие предприятий туристической сферы при финансовой поддержке Центра кластерного развития и Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. (Доля софинансирования участников составит от 0 до 50% стоимости участия.)



По вопросу участия в выставке просим обращаться в Центр кластерного развития по электронной почте ckr51@yandex.ru или по телефону(8152) 41-07-95

Сайт центра кластерного развития Мурманской области: www.murmancluster.ru



