Мурманские журналисты не могут вылететь из Киркенеса

Группа мурманских журналистов, которые сегодня днем должны были вылететь в Тромсе на последние дни международного кинофестиваля «TIFF», застряла в аэропорту Киркенеса из-за отмены рейса. Вылететь в пункт назначения они теперь смогут только следующим рейсом в 20:05, сообщила журналистка мурманского информационного агентства «СеверПост».



Скорее всего, рейс был отменен по погодным условиям - утром в Киркенесе была сильная метель и практически нулевая видимость. Однако, учитывая, что все остальные рейсы выполняются по расписанию, скорее всего, в отмене виновата авиакомпания Widerøe, пишет «СеверПост».



Журналистов перерегистрировали на ближайший рейс на 20:05. Им также выдали купоны на питание в аэропорту. Тем временем, съемочная группа ТВ-21 уже пять дней работает в Тромсе на TIFF. Их репортажи с кинофестиваля можно посмотреть по ссылкам:

Саам, который отказался пасти оленей. Что же он получил взамен? Новый фильм Гуниллы Брески



Почему норвежский кинофестиваль в свою программу выбрал фильм «Ла Ла Лэнд»?



Чем закончился педагогической опыт учителей над враждующими подростками?



Сегодня в эфир выйдет четвертый сюжет от корреспондента ТВ-21 Юрия Ерофеева о кинофестивале TIFF. В видоискатель нашей камеры попал смелый эксперимент норвежцев – прочтение романа Льва Толстого по-новому. В Тромсе состоялась мировая премьера фильма «Каренина и я». Подробности – сегодня в программе «Новости» в 19.30!