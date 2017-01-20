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Мурманские журналисты не могут вылететь из Киркенеса

16:4020 января 2017Просмотров: 613

Группа мурманских журналистов, которые сегодня днем должны были вылететь в Тромсе на последние дни международного кинофестиваля «TIFF», застряла в аэропорту Киркенеса из-за отмены рейса. Вылететь в пункт назначения они теперь смогут только следующим рейсом в 20:05, сообщила журналистка мурманского информационного агентства «СеверПост».

Скорее всего, рейс был отменен по погодным условиям - утром в Киркенесе была сильная метель и практически нулевая видимость. Однако, учитывая, что все остальные рейсы выполняются по расписанию, скорее всего, в отмене виновата авиакомпания Widerøe, пишет «СеверПост».

Журналистов перерегистрировали на ближайший рейс на 20:05. Им также выдали купоны на питание в аэропорту. Тем временем, съемочная группа ТВ-21 уже пять дней работает в Тромсе на TIFF. Их репортажи с кинофестиваля можно посмотреть по ссылкам:

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Сегодня в эфир выйдет четвертый сюжет от корреспондента ТВ-21 Юрия Ерофеева о кинофестивале TIFF. В видоискатель нашей камеры попал смелый эксперимент норвежцев – прочтение романа Льва Толстого по-новому. В Тромсе состоялась мировая премьера фильма «Каренина и я». Подробности – сегодня в программе «Новости» в 19.30!

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