Подведены итоги 3 Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший специалист по охране труда в организациях электроэнергетики 2016».

В нем принимали участие сотрудники предприятий Алтайского края, Центральной России, Пермского края, Красноярского края, Грузии (вне конкурса). Кольскую ГМК представлял главный специалист отдела электроснабжения управления главного энергетика Кольской ГМК Дмитрий Кузнецов, сообщает kn51.ru.

У нашей компании и предприятий электроэнергетики разные сферы деятельности, но решение об участии принималось с учетом высокой энергонасыщенности технологических процессов КГМК. Конкурс ориентирован, в том числе, на распространение передового опыта по созданию безопасных условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и здесь у компании накоплен значимый опыт.

- Фактически в структуре Кольской ГМК работает целый энергетический комплекс, занимающийся поставкой в ее подразделения энергии, в том числе и электрической, ведь технологические процессы нашей компании энергозатратны. Это практически предприятие в предприятии, - поделился с Kn51 Дмитрий Кузнецов. - Знать правила и нормативы охраны труда в сфере электроэнергетики - необходимость. И технике безопасности в Кольской ГМК, в том числе и в области энергетики, уделяется особое внимание.

В частности, в компании внедряется корпоративный стандарт «Изоляция источников энергии», направленный на обеспечение охраны работников от опасного воздействия любого вида энергии. Также разработаны матрицы изоляции источников энергии на оборудование, производятся работы по процедуре одиночного и группового блокирования. Продолжается работа по паспортизации электроустановок, разработан план мероприятий по предотвращению случаев электротравматизма.

- Участие во Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший специалист по охране труда в организациях электроэнергетики 2016» - это еще одна возможность рассказать о наработках компании, проверить свои знания и познакомиться с опытом передовых предприятий электроэнергетики страны в создании безопасных условий труда и профилактике производственного травматизма, - отметил Дмитрий Кузнецов.

Конкурс проводился в пять этапов. Его участники демонстрировали знание нормативно-правовых и технических документов, порядка организации и проведения расследования несчастных случаев на производстве, вопросов снабжения работников средствами защиты от вредных и опасных факторов производства. Также оценивалось умение оформлять наряды-допуски, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в результате несчастного случая.

- На одном из этапов мы просматривали видеосюжеты, показывающие работу бригад специалистов электроэнергетики, выполняющих ремонты на котлах, турбинах и воздушных линиях и выявляли ошибки, - рассказал Дмитрий Кузнецов.

Представитель Кольской ГМК, оказавшийся единственным «непрофильным» специалистом, по результатам конкурса обошел более половины своих коллег из служб охраны труда российских энергопредприятий. Победителями же, как и в предыдущие годы стали представители «Сибирской генерирующей компании».





Фото сайта kn51.ru





