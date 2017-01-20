Прогноз погоды по Мурманской области на 21 января

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный, в отдельных районах сильный снег.

Ветер западный, северо-западный в порывах 20-25 м/с, днем на юге области в порывах 15-20 м/с, метель.

Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -10° в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 21 января по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -5..-7 -5..-7 небольшой снег небольшой снег Умба -5..-7 -5..-7 небольшой снег небольшой снег Полярные Зори -5..-7 -5..-7 небольшой снег небольшой снег Апатиты -5..-7 -5..-7 небольшой снег небольшой снег Кировск -4..-6 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Ковдор -4..-6 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -4..-6 -4..-6 снег снег Ловозеро -4..-6 -4..-6 снег снег Оленегорск -4..-6 -4..-6 снег снег Никель -3..-5 -3..-5 снег снег Заполярный -3..-5 -3..-5 снег снег Североморск -3..-5 -3..-5 снег снег Мурманск -3..-5 -3..-5 снег снег

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 21 января

