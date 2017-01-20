Прогноз погоды по Мурманской области на 21 января

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный, в отдельных районах сильный снег.
Ветер западный, северо-западный в порывах 20-25 м/с, днем на юге области в порывах 15-20 м/с, метель.
Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -10° в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.
Прогноз погоды на 21 января по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-5..-7
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-5..-7
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-5..-7
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-5..-7
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-4..-6
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-4..-6
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-4..-6
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Ловозеро
|
-4..-6
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Оленегорск
|
-4..-6
|
-4..-6
|
снег
|
снег
|
Никель
|
-3..-5
|
-3..-5
|
снег
|
снег
|
Заполярный
|
-3..-5
|
-3..-5
|
снег
|
снег
|
Североморск
|
-3..-5
|
-3..-5
|
снег
|
снег
|
Мурманск
|
-3..-5
|
-3..-5
|
снег
|
снег
Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 21 января
|
Температура воздуха
|
утром -3..-5
|
днем -3..-5
|
вечером -3..-5
|
Осадки
|
снег
|
снег
|
снег