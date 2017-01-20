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Прогноз погоды по Мурманской области на 21 января

14:1820 января 2017Просмотров: 95

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный, в отдельных районах сильный снег.

Ветер западный, северо-западный в порывах 20-25 м/с, днем на юге области в порывах 15-20 м/с, метель.

Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -10° в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 21 января по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

небольшой снег

Умба

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-5..-7

-5..-7

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-4..-6

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-4..-6

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-4..-6

-4..-6

снег

снег

Ловозеро

-4..-6

-4..-6

снег

снег

Оленегорск

-4..-6

-4..-6

снег

снег

Никель

-3..-5

-3..-5

снег

снег

Заполярный

-3..-5

-3..-5

снег

снег

Североморск

-3..-5

-3..-5

снег

снег

Мурманск

-3..-5

-3..-5

снег

снег

 

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 21 января

 

Температура воздуха

утром -3..-5

днем -3..-5

вечером -3..-5

Осадки

снег 

снег

снег

 

 

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