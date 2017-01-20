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Распродажа в ГИБДД: Мурманчане могут оплатить штраф со скидкой 50%

15:4020 января 2017Просмотров: 98

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 января 2016 года водители и автовладельцы могут оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 50%. Основное условие - нужно совершить платеж не позднее 20 дней с даты вынесения постановления. Однако следует учитывать, что скидка распространяется не на все виды правонарушений.

«Однако неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», - напоминают в ГИБДД.

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