Распродажа в ГИБДД: Мурманчане могут оплатить штраф со скидкой 50%

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 января 2016 года водители и автовладельцы могут оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 50%. Основное условие - нужно совершить платеж не позднее 20 дней с даты вынесения постановления. Однако следует учитывать, что скидка распространяется не на все виды правонарушений.

«Однако неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», - напоминают в ГИБДД.