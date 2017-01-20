16+
I-9°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сегодня в Кировске будут взрывать снег и спускать лавину

12:4620 января 2017Просмотров: 142

Это вызовет принудительный сход лавины. Дорогу на Кукисвумчорр временно перекроют

20 января в период с 15:00 до 20:00 часов планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров путём подрыва в лавинных очагах над автодорогой Кировск – Кукисвумчорр.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и населения в указанный период времени будет временно ограничиваться движение по дороге Кировск – Кукисвумчорр.

Нахождение в опасной зоне проведения работ категорически запрещено! Перед проведением работ будет подан звуковой сигнал.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Кировска +7 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

Читайте также
В Мурманской области ожидается штормРаспродажа в ГИБДД: Мурманчане могут оплатить штраф со скидкой 50%Во сколько мурманчанам обошлись новогодние праздники? [ОПРОС]Смелый эксперимент норвежцев. Новое прочтение романа Льва Толстого
Лариса Батракова: Трудности закалили меняПрогноз погоды по Мурманской области на 21 январяCNN смоделировал сценарий убийства Трампа во время инаугурацииСолдатам-срочникам в воинских частях проведут интернетМесто встречи ТВ-21 - Художественный музей!За незаконный лов краба в Баренцевом море компания-судовладелец заплатила 2,5 млн рублей штрафа
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  