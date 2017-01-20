Сегодня в Кировске будут взрывать снег и спускать лавину

Это вызовет принудительный сход лавины. Дорогу на Кукисвумчорр временно перекроют

20 января в период с 15:00 до 20:00 часов планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров путём подрыва в лавинных очагах над автодорогой Кировск – Кукисвумчорр.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и населения в указанный период времени будет временно ограничиваться движение по дороге Кировск – Кукисвумчорр.

Нахождение в опасной зоне проведения работ категорически запрещено! Перед проведением работ будет подан звуковой сигнал.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Кировска +7 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).