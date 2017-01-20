Сколько стоит доехать до Росляково?

На днях эту тему активно обсуждали в соцсетях. Мурманчан возмутило то, что за проезд в общественном транспорте приходится платить 30 рублей. Так ли это на самом деле выясняла съемочная группа ТВ-21.

Автовокзал Мурманска. Отсюда автобусы и маршрутные такси разъезжаются по всей области, как в самые отдаленные ее уголки, так и не очень. До Росляково 15-ти километров. Недавно поселок стал районом Мурманска. И, вроде как, цены на проезд по городу едины. Максимально возможный тариф - 28 рублей. Но вот в реальности доехать до Росляково стоит дороже.

105 и 107 - автобусы пригородные. Один идет до Сафоново, другой до Североморска. Причем на этом маршруте работают сразу три перевозчика. Тот, у кого тариф регулируется органами власти, берет за билет 28 рублей, остальные 30. Разницу в два рубля доплачивает бюджет области.

Николай Шишов, директор компании-перевозчика: «Люди должны понимать, мы субсидию из бюджета не получаем. Мы коммерческая организация, поэтому мы пошли на то, чтобы работать по нерегулируемому тарифу, чтобы окупать наши затраты. Я считаю, что житель Росляково если хочет уехать за 28 рублей очень большой выбор у него».

Наша съемочная группа приехала в Росляково, на конечную 33-го автобуса. Этот маршрут городской, он идет от улицы Орликовой до улицы Заводской в Росляково.

Проезд в 33 действительно стоит 28 рублей. И многие его пассажиры даже не знали, что кто-то ездит дороже.

На чем добраться с Росляково до центра Мурманска? Выбор есть! 105, 107 или 33. Выбор есть, Решать вам, как и то, сколько платить за проезд. 30 рублей или 28. А может дешевле купить проездной?