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Смелый эксперимент норвежцев. Новое прочтение романа Льва Толстого

14:5120 января 2017Просмотров: 71

На кинофестивале ТИФФ (Норвегия, Тромсе) состоялась мировая премьера фильма "Каренина и я". Съёмочная группа обратилась к всемирно известному роману Льва Толстого "Анна Каренина".

В главной роли звезда норвежских театра и кино Гёрильд МАУСЭТ. Одной из задач ленты режиссёра Томасса Мотоллы - показать зрителям современную Россию.

С этой целью интернациональная команда норвежцев, русских, итальянцев проехала через всю страну.

Чем завершилось путешествие? Как в наше время встречали люди молодую женщину в платье 19 века?

Об этом лучше всего расскажет сама лента. Авторы планируют её показать в России, в том числе, в Мурманске. А пока зрители могут узнать о том, как прошла премьера в Тромсе и услышать мнение авторов о своей работе.

В выпуске новостей на ТВ-21 в 19:30

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