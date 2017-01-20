Травмпункт переедет в больницу «Севрыба». Министр здравоохранения ответил вопросы мурманчан

Третий родильной дом закроют, травмпункт из центра переедет в «Севрыбу», а пятая детская поликлиника до сих пор под замком. За последнее время накопилось немало слухов об изменениях в системе здравоохранения и большинство из них - негативные.

Съёмочная группа ТВ-21 - Татьяна Юлусова и Константин Кабанец - сегодня задала вопросы главе минздрава - Валерию Перетрухину.

Травмпункт на Шмидта закроют, персонал и оборудование переедут в «Севрыбу» - да, такой проект есть. Но случится это не завтра и для переезда есть повод. Два года в первой городской поликлинике на Шмидта шёл ремонт. После того как новая «травма» распахнула двери - вскрылись проектные недостатки.

Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «При анализе работы мы нашли некоторые несоответствия. Он не соответствует СанПинАм, по набору не соответствует и по площадям - часть помещений отсутствует, часть не соответсвует. Кроме того, там есть большие проблемы с энергообеспечением. Когда был смонтирован рентген - аппарат, не учитывали, что свободных мощностей в поликлинике нет. Из-за этого у нас постоянно идут ремонтные работы. Практически каждый месяц мы вызываем ремонтную службу».

Треть тех, кто обращается в травмпункт на Шмидта, потом переадресовывают в больницы - областную, городскую и «Севрыбу». В центре нет врачей, которые порой нужны крайне срочно. В «Севрыбе» же экстренная помощь будет оказана без переездов на скорой или такси.

Это позволит сократить время оказания медицинской помощи. Но новым проектом займутся не ранее чем через год.

Владимир Балясников: «Туда? В Долину Уюта что ли? Это смертельно подобно. Туда добраться то на чём? Больных людей, с переломами, куда-то туда ехать. Я вот здоровый и не знаю, как туда добираться».

Надежда Русова: «Я редко обращаюсь в травмпункт, тьфу-тьфу, но далеко, конечно. Мы сейчас ездим к больным, так это забытый район. Вот я сейчас вышла и отсюда идёт автобус 6Т. Я должна платить 28 рублей за 2 остановки, чтобы прейти на проспект».

Тамара Черепова: «В больницу «Севрыба»? В ту больницу добраться сложно. У меня там муж лежал, я болею. В ту гору очень тяжело добраться и потом спуститься».

Да, неудобно, но есть хороший пример. В городскую больницу 2 года назад перевезли детскую «травму». Дети не ждут свою очередь с побитыми и пьяными, а получают помощь у специалистов. Роман Пономарёв - сопредседатель общероссийского народного фронта и врач-хирург. Как гражданина его волнует транспортная доступность, а как медработник - он поддерживает инициативу.

Роман Пономарёв, Заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера: «Как врач, я абсолютно одобряю данные изменения. Почему? Потому-что тяжёлые больные, которые попадают в травмпункт на Шмидта, они потом перевозятся в ту же больницу «Севрыба», в ту же областную больницу. К тому же есть опыт детского травмпункта, который работает на базе детской больницы. Где ребятишек сразу могут поднять наверх, сделать наркоз, сделать операцию. Это, конечно, правильнее».

Объединим усилия, сохраним третий роддом. С такими призывами выступает группа мурманчанок в одной из соцсетей. Так правда ли что роддом №3 закроют или это очередной негативно надуманный слух?

Изменения в третьем роддоме действительно грядут, но хуже будущим мамам от этого не будет, наоборот.

Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «Надо понимать что такое родильный дом в составе многопрофильной больницы? Это консультация всех специалистов. А если учитывать, что 75% девушек, к сожалению, которые идут рожать - больные и имеют экстрагенитальную патологию, то им требуется помощь и кардиологов и неврологов. Всех специалистов, что есть».

О том, что детской поликлиники в Росте так и не будет - тоже слухи. Скоро ее откроют. Сегодня там работала комиссия - соответствует ли учреждение санитарному законодательству.

Андрей Кичигин, начальник управления развития информационных, материально технических ресурсов здравоохранения: «По предварительной информации, мы переговорили со специалистом, все замеры проведены, помещение соответствует санитарному законодательству. Поэтому, мы надеемся, что получим результаты и будем выдавать».

Напомним, помещения на Лобова 33/2 закрыли - кабинеты и обстановка не соответствовали нормам СанПиНа. Все больные места залатают и в первой поликлинике - для рентген-аппарата подведут дополнительные сети, помещение реорганизуют и также приведут в соответствие новым требованиям СанПиНа. Скорее всего, здесь откроют отделение хирургии, куда горожане в экстренном случае смогут всегда обратиться.