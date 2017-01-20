В Кировске высокая степень лавиной опасности

В связи с неблагоприятными погодными условиями (большим количеством осадков в виде снега, сильным ветром северного направления) 20 января на промышленной площадке АО «Апатит» прогнозируется высокая степень лавинной опасности (4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности).



Снежный покров слабо закреплён на большинстве склонов. Обрушение возможно при незначительной дополнительной нагрузке.



Уважаемые жители и гости города Кировска, горнолыжники!



С учётом сложившихся неблагоприятных погодных условий, просим воздержаться от выхода в горы (пешеходные маршруты, катание на снегоходах). Катайтесь только в зонах разрешённого катания на оборудованных (подготовленных) склонах, не «уходите» за границы подготовленных трасс горнолыжных комплексов!



Не катайтесь в условиях плохой видимости, при неблагоприятных погодных условиях!

Оперативный дежурный



Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России 8 (815-31) 5-88-95

ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.



