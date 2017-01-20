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В Кировске высокая степень лавиной опасности

11:0620 января 2017Просмотров: 161

В связи с неблагоприятными погодными условиями (большим количеством осадков в виде снега, сильным ветром северного направления) 20 января на промышленной площадке АО «Апатит» прогнозируется высокая степень лавинной опасности (4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности).

Снежный покров слабо закреплён на большинстве склонов. Обрушение возможно при незначительной дополнительной нагрузке.

Уважаемые жители и гости города Кировска, горнолыжники!

С учётом сложившихся неблагоприятных погодных условий, просим воздержаться от выхода в горы (пешеходные маршруты, катание на снегоходах). Катайтесь только в зонах разрешённого катания на оборудованных (подготовленных) склонах, не «уходите» за границы подготовленных трасс горнолыжных комплексов!

Не катайтесь в условиях плохой видимости, при неблагоприятных погодных условиях!
Оперативный дежурный

Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России 8 (815-31) 5-88-95
ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.

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