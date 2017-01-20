В краеведческом музее Печенгского района готовят к открытию выставку «Путешествие к истокам: саамский погост»

В историко-краеведческим музее Печенгского района началась подготовительная работа по проекту «Путешествие к истокам: саамский погост».

Проект реализуется при содействии «Норникеля» - в декабре 2016 года музей с этим проектом вошел в число победителей конкурса социальных проектов, организованного «Норникелем» по программе «Мир новых возможностей». Официально проект стартует в марте 2017 года, но подготовительная работа уже началась, сообщает kn51.ru.

19 января в музей приехали научные сотрудники отдела истории Мурманского областного краеведческого музея Екатерина Орехова и Георгий Дзенисов.

Представители двух музеев вместе разработали концепцию этнографической площадки, которую планируется создать по проекту, составили предварительный план-эскиз, обсудили возможности оказания помощи в создании экспозиции и ее наполнении экспонатами из фондов историко-краеведческого музея Печенгского района и Мурманского областного краеведческого музея.





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