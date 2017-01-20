В Мурманске появились незаконные снежные свалки. Кто и где их устроил?

Одна проблема - снег почистить, вторая - от него избавиться. В Мурманске начали появляться нелегальные снежные свалки. Кто и где устраивает несанкционированные хранилища для сугробов и куда их девать, не нарушая закон, расскажут Наталья Алексеенко и Борис Савельев.

Сегодня утром к нам в редакцию позвонила девушка - жительница 24 дома по улице Орликовой. Она рассказала, что накануне под их домами в районе дороги, ведущей к улице Полярный круг, расчистили огромную площадку и теперь самосвалами свозят снег. Мы решили приехать на место, посмотреть и заодно выяснить, насколько это законно и есть ли у мурманчан причины для беспокойства.

Едва мы успеваем достать камеру и настроиться, как на площадку заезжает очередной грузовик с полным кузовом снега, выгружает тонны грязно-серой массы и отправляется за следующей партией. Через несколько минут видим, как разгружается еще один самосвал. Работа поставлена на поток.

Почему снег нужно было везти именно сюда и можно ли так делать - эти вопросы водителя не волнуют.

Снега в Мурманске, конечно, много. Напугавшая всех тройная декабрьская норма осадков. Плюс январские заряды. Дороги расчищают, сугробы вдоль обочин нужно убрать. Дворы разгребают - и снова снег, который необходимо вывезти с городских улиц.

Из Первомайского округа мы уже переместились в Ленинский. На берегу залива недалеко от «Угольков» тоже складируют снег.

И содержимое кузова скоро станет очередным сугробом на этой свалке. Судя по объемам снега, сюда самосвалы наведываются часто. Водитель говорит - работы в этом году много. Только успевай загружаться - разгружаться. И так целый день.

Откуда на самом деле этот снег и кто конкретно распорядился везти его на берег Кольского залива - выяснить непросто. Водители, понятное дело, подробности не раскрывают. Мол, их дело маленькое.

Между тем, по закону, складировать снег в Мурманске запрещено. Только на специально отведенных площадках.

Легальная площадка, куда сейчас вывозят снег с городских улиц работники Управления дорожного хозяйства - вот эта территория в районе улицы Домостроительной. Да и то, снег сюда выгружают только для временного хранения.

Есть еще второе официальное место для хранения снега - на улице Прибрежной. Зам директора управления дорожного хозяйства Максим Васильев нас заверил: мазы, КамАЗы и прочие самосвалы, которые мы сегодня застали за нелегальной выгрузкой снега в районе улицы Орликовой и берега Кольского залива, к городскому предприятию «УДХ» не имеют никакого отношения.

Максим Васильев, заместитель директора управления дорожного хозяйства: «Управление дорожного хозяйства не вывозит снег никуда, кроме отведенных для этого площадок. Другие - с дворовых территорий или с предприятий, кто убирает снег, мы не знаем, куда они его складируют».

А тот снег, который вывозят на две площадки работники «УДХ», таять никто не оставит. Его обязательно утилизируют.

Максим Васильев, заместитель директора управления дорожного хозяйства: «У нас есть специальная плавильная установка, которая этот снег впоследствии утилизирует. Плавильная машина работала, но сейчас она сломалась, нагрузка, видите, какая была. Сейчас, на данный момент машина не работает, мы ждем запчасти».

Вернемся к снежной свалке под улицей Орликовой, с которой мы начали этот сюжет. Как нам удалось выяснить, на этом пустыре она появилась нелегально.

Как рассказал замначальника управления Первомайского округа Евгений Филиппов, по предварительным данным, свалку устроила управляющая компания «МУ ЖСК». Полиция уже проводит проверку. Для управляющей компании такая беспечность, вероятно, обернется штрафом. Ну и снег, конечно, придется увезти в другое место.