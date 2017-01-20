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В Североморске открываются Рубцовские чтения

09:4520 января 2017Просмотров: 168

22 января в Североморске при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области состоятся II областные Рубцовские чтения.

Североморск выбран местом проведения чтений не случайно: вологжанин Николай Михайлович Рубцов служил на Северном флоте с 1955 по 1959 годы, именно в Североморске начался творческий путь поэта, его первые стихи о море были опубликованы во флотской газете «На страже Заполярья».

Участники чтений познакомятся с литературными традициями флотской столицы, побывают в мини-музеях Николая Рубцова в Центральной городской библиотеке (ул. Кирова, 2) и Центральной детской библиотеке (ул. Головко, 5).

«Свободный микрофон» даст возможность участникам мероприятия прочитать любимые стихи Рубцова и поделиться своим восприятием творчества поэта.

Областная детско-юношеская библиотека представит сборник новых исследований литературоведа Леонида Вересова «Рубцов и Север».

Кульминацией праздника станет литературная гостиная «Николай Рубцов: …и пусть стихов серебряные струны», которая откроется в 14.00 в Центре досуга молодёжи (ул. Душенова, 10а).

Программа II Областных Рубцовских чтений размещена на сайте Комитета по культуре и искусству Мурманской области (http://culture.gov-murman.ru/upload/iblock/b3e/prikaz2rubtsovskiechteniya.pdf).

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