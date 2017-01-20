В Заполярном на финишную прямую вышли работы по строительству современного крытого корта

Этот проект реализуется по инициативе горожан, на средства компании «Норникель».



Строители уже практически завершили работы по установке профильного листа, который будет защищать арену не только от ветра и влаги, но и от вандалов. Металлические фермы длиной в 66 метров, шириной 36 метров и высотой - 16 метров уже обтянуты тентовыми полосами.

Материал специальный, устойчивый и к низким температурам и к порывистым северным ветрам. Внутри спортивного сооружения уже установлен каркас раздевалок и других бытовых помещений, смонтировано светодиодное освещение, борта хоккейного поля.

По центру завершается обустройство трибун на 300 мест. Завершённость внутренний работ строители оценивают на 85%. Лёд можно будет заливать уже на следующей неделе. По проекту, поддержанному «Норникелем», в Заполярный уже доставлена лёдозаливочная машина.