16+
I-9°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Во сколько мурманчанам обошлись новогодние праздники? [ОПРОС]

15:1720 января 2017Просмотров: 90

Средняя сумма расходов россиян на празднование Нового года и каникулы в этом году, по результатам опроса всероссийского центра по изучению общественного мнения, составила чуть больше 14 тысяч рублей, при этом, большинство предпочли провести праздник дома; в то же время, россияне остались более довольны прошедшими каникулами, чем год назад.

Социологи выяснили, что нынешняя новогодняя ночь и январские каникулы обошлись гражданам России на 17% дороже, чем в прошлом году. Если в прошлый Новый год потраченная сумма чуть превышала 12 тысяч рублей, то в этом году она составила 14 192 рубля.

На подарки близким и друзьям в среднем потрачено чуть более 5 тысяч рублей, на новогодний стол – почти 5 тысяч, а на турпоездки, елки, рестораны и прочее – чуть более 4 тысяч рублей.

А сколько потратили мурманчане? Давайте проведем собственное исследование. Участвуйте в опросе и пишите комментарии.

Читайте также
В Мурманской области ожидается штормРаспродажа в ГИБДД: Мурманчане могут оплатить штраф со скидкой 50%Смелый эксперимент норвежцев. Новое прочтение романа Льва ТолстогоЛариса Батракова: Трудности закалили меня
Прогноз погоды по Мурманской области на 21 январяCNN смоделировал сценарий убийства Трампа во время инаугурацииСолдатам-срочникам в воинских частях проведут интернетСегодня в Кировске будут взрывать снег и спускать лавинуМесто встречи ТВ-21 - Художественный музей!За незаконный лов краба в Баренцевом море компания-судовладелец заплатила 2,5 млн рублей штрафа
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  