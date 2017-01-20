Во сколько мурманчанам обошлись новогодние праздники? [ОПРОС]

Средняя сумма расходов россиян на празднование Нового года и каникулы в этом году, по результатам опроса всероссийского центра по изучению общественного мнения, составила чуть больше 14 тысяч рублей, при этом, большинство предпочли провести праздник дома; в то же время, россияне остались более довольны прошедшими каникулами, чем год назад.

Социологи выяснили, что нынешняя новогодняя ночь и январские каникулы обошлись гражданам России на 17% дороже, чем в прошлом году. Если в прошлый Новый год потраченная сумма чуть превышала 12 тысяч рублей, то в этом году она составила 14 192 рубля.

На подарки близким и друзьям в среднем потрачено чуть более 5 тысяч рублей, на новогодний стол – почти 5 тысяч, а на турпоездки, елки, рестораны и прочее – чуть более 4 тысяч рублей.

А сколько потратили мурманчане? Давайте проведем собственное исследование. Участвуйте в опросе и пишите комментарии.