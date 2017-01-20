Впервые Юрий Ерофеев приглашает на съемку своей передачи мурманских телезрителей! Кто станет героем юбилейной программы "Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!"

Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! - так приветствуют герои одноименной программы ее автора и ведущего известного мурманского журналиста Юрия Ерофеева. Вот уже 5 лет выходит в эфир ТВ-21 эта передача.

За это время ее гостями стали более 100 человек. Эти и известные мурманчане, и столичные гости. В разное время гостями Юрия Аркадьевича становились

Александр Васильев, Стас Михайлов, Андрей Мерзликин, Виталий Бианки, Ольга Евтюкова, Юрий Шумилкин и другие наши замечательные земляки и гости Мурманска.

Обычно запись передачи проходит без лишних глаз. В этот раз автор и ведущий решил сделать исключение. Программу, посвященную пятилетнему юбилею, Юрий Ерофеев запишет в присутствии героев своих передач и мурманских зрителей на сцене Детской театральной школы.

Гостем импровизированной студии станет Владимир Шевельков. По сути это будет творческий вечер актера и кинорежиссера.

Если вы хотите стать участником программы, отправьте свои контакты по адресу: 36_6@mail.ru

Количество мест ограничено!