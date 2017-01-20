16+
I-9°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Впервые Юрий Ерофеев приглашает на съемку своей передачи мурманских телезрителей! Кто станет героем юбилейной программы "Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!"

08:3020 января 2017Просмотров: 240

Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! - так приветствуют герои одноименной программы ее автора и ведущего известного мурманского журналиста Юрия Ерофеева. Вот уже 5 лет выходит в эфир ТВ-21 эта передача.

За это время ее гостями стали более 100 человек. Эти и известные мурманчане, и столичные гости. В разное время гостями Юрия Аркадьевича становились

Александр Васильев, Стас Михайлов, Андрей Мерзликин, Виталий Бианки, Ольга Евтюкова, Юрий Шумилкин и другие наши замечательные земляки и гости Мурманска.

Обычно запись передачи проходит без лишних глаз. В этот раз автор и ведущий решил сделать исключение. Программу, посвященную пятилетнему юбилею, Юрий Ерофеев запишет в присутствии героев своих передач и мурманских зрителей на сцене  Детской театральной школы.

Гостем импровизированной студии станет  Владимир Шевельков. По сути это будет творческий вечер актера и кинорежиссера.

Если вы хотите стать участником программы, отправьте свои контакты по адресу: 36_6@mail.ru

Количество мест ограничено!

Читайте также
В Мурманской области ожидается штормРаспродажа в ГИБДД: Мурманчане могут оплатить штраф со скидкой 50%Во сколько мурманчанам обошлись новогодние праздники? [ОПРОС]Смелый эксперимент норвежцев. Новое прочтение романа Льва Толстого
Лариса Батракова: Трудности закалили меняПрогноз погоды по Мурманской области на 21 январяCNN смоделировал сценарий убийства Трампа во время инаугурацииСолдатам-срочникам в воинских частях проведут интернетСегодня в Кировске будут взрывать снег и спускать лавинуМесто встречи ТВ-21 - Художественный музей!
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  