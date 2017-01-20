За незаконный лов краба в Баренцевом море компания-судовладелец заплатила 2,5 млн рублей штрафа

Российские пограничники обнаружили на судне «Капитан Солодчук», принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Морской Лев», свыше тонны краба-стригуна опилио, незаконно добытого в Баренцевом море-исключительной экономической зоне России.



Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила почти 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.



Военный прокурор обратился с иском в суд, который обязал ответчика выплатить сумму ущерба.



Денежные средства перечислены в доход государства полностью.



