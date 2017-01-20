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За незаконный лов краба в Баренцевом море компания-судовладелец заплатила 2,5 млн рублей штрафа

12:0620 января 2017Просмотров: 159

Российские пограничники обнаружили на судне «Капитан Солодчук», принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Морской Лев», свыше тонны краба-стригуна опилио, незаконно добытого в Баренцевом море-исключительной экономической зоне России.

Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила почти 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Военный прокурор обратился с иском в суд, который обязал ответчика выплатить сумму ущерба.

Денежные средства перечислены в доход государства полностью.

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