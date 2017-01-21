Мурманская школа танцев "!HOLA!" стала одним из победителей конкурса "Лучший социальный проект".

Мурманская школа танцев "!HOLA!" стала одним из победителей регионального конкурса "Лучший социальный проект".

Конкурс был организован правительством Мурманской области и министерством развития промышленности и предпринимательства. Школа танцев "!HOLA!" - это 12 танцевальных направлений, в том числе сальса, бачата, кизомба, кубинский сон, бразильский зук, аргентинское танго . Эти танцы относятся к категории социальных, то есть заниматься ими может любой желающий. В числе учеников танцевальной школы представители самых разных возрастов и профессий.

Коллектив школы принимает активное участие в общественной и культурной жизни региона. В прошлом году танцоры выступали на открытых площадках в день 100-летнего юбилея Мурманска. А так же "!HOLA!" - участник телевизионных проектов телекомпании ТВ-21. Минувшей осенью ученики школы выступали на празднике "Минута славы на ТВ-21", который состоялся в сквере на улице Ленинградской, а в декабре участвовали в съемках новогоднего клипа ТВ-21.

В конкурсе школа "!HOLA!" признана победителем в номинации «Лучший социальный проект года в области культурно-просветительской деятельности». Диплом из рук губернатора Марины Ковтун получил основатель и руководитель школы Александр Рыжков.

В региональном конкурсе Лучший социальный проект" приняли участие предприниматели, чья деятельность служит достижению общественно полезных целей – обеспечивает занятость и поддержку инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Эти предприниматели особо ценны для нас, они решают проблему более активной интеграции в общество целого ряда социальных групп. Вы создаете возможности для их трудоустройства, повышения благосостояния и морального благополучия, помогаете обрести веру в себя, это очень важно. Ваша деятельность, которую так и хочется назвать миссией, находится на стыке бизнеса и благотворительности, вам сложно конкурировать с бизнесменами, ориентированными только на получение прибыли. Вот почему оказание государственной поддержки «социальным предпринимателям» особенно важно. Мы хотели бы, чтобы число участников таких социальных проектов и программ постоянно увеличивалось», – отметила, обращаясь к победителям конкурса, Марина Ковтун.