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Мурманская школа танцев "!HOLA!" стала одним из победителей конкурса "Лучший социальный проект".

18:3021 января 2017Просмотров: 482

Мурманская школа танцев "!HOLA!" стала одним из победителей регионального конкурса "Лучший социальный проект".

Конкурс был организован правительством Мурманской области и министерством развития промышленности и предпринимательства. Школа танцев "!HOLA!" - это 12 танцевальных направлений, в том числе сальса, бачата, кизомба, кубинский сон, бразильский зук, аргентинское танго . Эти танцы относятся к категории социальных, то есть заниматься ими может любой желающий. В числе учеников танцевальной школы представители самых разных возрастов и профессий.  

Коллектив школы принимает активное участие в общественной и культурной жизни региона. В прошлом году танцоры выступали на открытых площадках в день 100-летнего юбилея Мурманска. А так же  "!HOLA!" - участник телевизионных проектов телекомпании ТВ-21. Минувшей осенью ученики школы выступали на празднике "Минута славы на ТВ-21", который состоялся в сквере на улице Ленинградской, а в декабре участвовали в съемках  новогоднего клипа ТВ-21. 

В конкурсе школа "!HOLA!"  признана победителем в номинации «Лучший социальный проект года в области культурно-просветительской деятельности». Диплом из рук губернатора Марины Ковтун получил основатель и руководитель школы Александр Рыжков. 

В региональном конкурсе Лучший социальный проект"  приняли участие предприниматели, чья деятельность служит достижению общественно полезных целей – обеспечивает занятость и поддержку инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

«Эти предприниматели особо ценны для нас, они решают проблему более активной интеграции в общество целого ряда социальных групп. Вы создаете возможности для их трудоустройства, повышения благосостояния и морального благополучия, помогаете обрести веру в себя, это очень важно. Ваша деятельность, которую так и хочется назвать миссией, находится на стыке бизнеса и благотворительности, вам сложно конкурировать с бизнесменами, ориентированными только на получение прибыли. Вот почему оказание государственной поддержки «социальным предпринимателям» особенно важно. Мы хотели бы, чтобы число участников таких социальных проектов и программ постоянно увеличивалось», – отметила, обращаясь к победителям конкурса, Марина Ковтун. 

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