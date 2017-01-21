Мурманские спасатели развернули пункты обогрева на дороге в Норвегию

Три подвижных пункта обогрева работают сегодня на северном участке федеральной трассы "Кола". Они развернуты в связи с тем, что из-за снежных заносов было решено временно перекрыть движение по дороге.

В Кольском и Печенгском районе метель, сильный ветер и плохая видимость.

Подвижные пункты обогрева главного управления МЧС по Мурманской области действуют на отворотке в сторону Заозерска, а так же автозаправке «Скарус» и в кемпинг «Титовка»

На ряде дорог области для мониторинга и оказания помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работают оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области и оперативные группы Печенгского и Кольского пожарно-спасательных гарнизонов.