Авария на Мурманской ТЭЦ устраняется, но десятки домов еще без тепла

В администрации Мурманска состоялось заседании срочного оперативного штаба.

Представители Мурманской ТЭЦ отчитались о проводимых работах по устранению последствий аварии. На рабочие параметры теплоносителя планировалось выйти к 15:00. Однако за исключением домов, попадающих в зону устранения аварийной ситуации. В ТЭЦ сообщили список домов, где пока тепла и горячей воды не будет до того , как завершатся все работы по восстановлению теплотрассы. Это ул. Траловая, 51, 47а, 49а, ул. Шмидта, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, Театральный бульвар, 3, 6, 8, ул. Дзержинского, 2, 3, 4,5, 7, 9, ул. Егорова, 4, пр. Ленина,60, 62.

Как сообщают мурманчане - посетители страницы ТВ-21 в социальной сети Вконтакте, в настоящий момент батареи холодные в микрорайоне Жилстрой, в Больничном городке, на улицах Полярные Зори, Самойловой, Октябрьской , Шмидта, Либкнехта.