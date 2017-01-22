16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Авария на Мурманской ТЭЦ устраняется, но десятки домов еще без тепла

15:0522 января 2017Просмотров: 416

В администрации Мурманска состоялось заседании срочного оперативного штаба.

Представители Мурманской ТЭЦ отчитались о проводимых работах по устранению последствий аварии. На рабочие параметры теплоносителя планировалось выйти к 15:00. Однако за исключением домов, попадающих в зону устранения аварийной ситуации. В ТЭЦ сообщили список домов, где пока тепла и горячей воды не будет до того ,  как завершатся все  работы по восстановлению теплотрассы.  Это ул. Траловая, 51, 47а, 49а, ул. Шмидта, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, Театральный бульвар, 3, 6, 8, ул. Дзержинского, 2, 3, 4,5, 7, 9, ул. Егорова, 4, пр. Ленина,60, 62.

Как сообщают мурманчане - посетители страницы ТВ-21 в социальной сети Вконтакте, в настоящий момент батареи холодные в микрорайоне Жилстрой, в Больничном городке, на улицах Полярные Зори, Самойловой, Октябрьской , Шмидта, Либкнехта.  

Читайте также
Лариса Батракова: Трудности закалили меняСледователи продолжают работу на месте схода лавины в ХибинахАэропорт Мурманск начинает работу несмотря на снегопад. Давка в зале ожидания (ФОТО)СРОЧНО: Два человека погибли под лавиной в Кировске. Одного туриста удалось спасти.
Авария с отоплением в Мурманске на личном контроле прокурора областиТри человека под лавиной. В Кировске идут поиски туристов, катавшихся на снегоходах.СРОЧНО : В Кировске сошла лавина. Спасатели ведут поиски трех человек.Дорога в Териберку заметена снегом. В Заполярный и Никель - только в объезд!Спасатели не могут доставить аварийный траулер в Мурманск из-за штормаАвтомобильная дорога Мишуково-Снежногорск -Гаджиево открыта для проезда
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  