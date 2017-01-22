Авария с отоплением в Мурманске на личном контроле прокурора области

Прокуратура проверяет из-за чего произошла авария на участке теплотрассы Мурманской ТЭЦ. В результате ЧП без отопления и горячего водоснабжения остались свыше 750 многоквартирных домов в центре Мурманске.

Проверка организуутся по поручению прокурора области Василия Щербакова. В настоящее время сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщают в проркуратуре, "учитывая социальную значимость вопросов соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ и частоту аварийных ситуаций, особое внимание в ходе проверки будет уделено своевременности устранения нарушений, а также эффективности расходования денежных средств, выделяемых на модернизацию вышедшего из строя оборудования ТЭЦ."

Проведение проверки находится на особом контроле прокурора области.