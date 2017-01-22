СРОЧНО: Два человека погибли под лавиной в Кировске. Одного туриста удалось спасти.

Эту информацию ТВ-21 подтвердили в Кировском поисково-спасательном формировании.

Турист, который был найден под снегом живым, находится в удовлетворительном состоянии, в сознании, может говорить. Его экстренно доставили в больницу, где определят, есть ли переломы и другие повреждения.

Двух человек извлекли из-под снежных завалов мертвыми.

Как сообщил ТВ-21 начальник Кировского поисково-спасательного формирования МЧС Виталий Левыкин, работы по поиску попавших под лавину шли очень оперативно. Технику применить было невозможно, поэтому все работы по поиску пострадавших велись вручную.