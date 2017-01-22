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Столпотворение в аэропорту Мурманска. Сотни пассажиров дожидаются вылета (ФОТО)

12:1622 января 2017Просмотров: 1122

Вот уже вторые сутки закрыт международный аэропорт Мурманск. Он не принимает рейсы и не отправляет их из-за плохой погоды.

В эти минуты в залах аэропорта вылета дожидаются несколько сотен человек. Отправление постоянно откладывается.

Как нам сообщает из аэропорта мурманчанка Василиса Гордеева, некоторые люди ждут вылета с самого раннего утра, многие приехали к семи часам, однако тут же находятся пассажиры с билетами на рейсы, которые должны были вылететь еще вчера.

Сидячих мест в аэропорту не хватает, люди стоят в проходах, на лестницах. Обстановка очень нервная.

Ранее предполагалось, что аэропорт будет открыт уже в 9.00 и сможет принять первые авиаборты из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако этого не произошло.

Взлетную полосу постоянно чистит техника. Однако ситуацию осложняет постоянно усиливающаяся метель, из-за мощных снежных зарядах видимость практически нулевая, так же взлет и посадку делают невозможным резкие порывы ветра.

По данным аэропорта первый рейс из Москвы должен прилететь в 12.40 и вылететь в столицу в 13.40.

фото Василисы Гордеевой (ТВ-21)

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