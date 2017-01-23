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Крупнейшая за 5 лет коммунальная авария произошла в Мурманске

20:0723 января 2017Просмотров: 581

Крупнейшая за 5 лет коммунальная авария произошла в Мурманске в прошедшие выходные. Без отопления остались 670 жилых домов и сотни других объектов. Что стало причиной и как обстоят дела с отоплением сейчас узнали корреспонденты ТВ-21 Сергей Неверович и Сергей Расюк.

Авария на теплотрассе произошла вот здесь, на улице Дзержинского в районе 2 дома. Сейчас все работы по восстановлению уже давно завершены. Тем не менее, отопление до сих пор есть далеко не у всех мурманчан.

Прорыв трубопровода был такой силы, что вода поднялась во всех колодцах района, говорят очевидцы. В три часа ночи с субботы на воскресенье десятки тысяч северян остались без тепла. На восстановление теплосети ушла ночь и весь день. Работы на месте аварии сотрудникам Мурманской ТЭЦ продолжают и сейчас.

Чтобы узнать, появилось ли тепло у мурманчан мы заглянули в несколько домов на Жилстрое. Отопление здесь пропало во всех домах и в новостройках и в старых деревяшках.

В большинстве домов отопление все-таки появилось. Без тепла днем оставались жители дома 29а на улице Фрунзе, нескольких домов на Шмидта, Фролова и других улицах Октябрьского округа. Почему так, где-то тепло уже есть, а где-то нет объяснил исполнительный директор Мурманской ТЭЦ.

Владимир Комаров, исполнительный директор Мурманской ТЭЦ: «В настоящий момент режим работы Мурманской ТЭЦ полностью нормализован. Все параметры находятся в норме. Очень важно, что бы управляющие компании своевременно проводили продувку систем, удаляли воздух и контролировали движение теплоносителя в трубах».

То есть если сейчас у вас по-прежнему холодные батарее, требовать подачу тепла нужно уже в своей управляющей компании. В Мурманской ТЭЦ обещают, что за время отсутствия отопления всем мурманчанам сделают перерасчет.

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