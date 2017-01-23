Купил тюремный срок. Мурманчанин за поддельные деньги отправится за решётку

За фальшивые деньги - тюремный срок. Последние два года северяне регулярно сообщали в полицию о поддельных купюрах. Было установлено, что в Мурманск их привозит один и тот же человек.

На столе купюры самого высокого номинала, но все они подделки. Причём одной серии. В Мурманск из других городов привозил неоднократно судимый северянин.

За период своей преступной деятельности он сбыл в Мурманске 80 фальшивых купюр или 400 тысяч рублей. Полиция предупреждает, что за изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных средств предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы.